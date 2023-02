Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana

Terni, 27 febbraio 2023 Richiamato dal presidente Stefano Bandecchi dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli, Cristiano Lucarelli torna alla guida tecnica della Ternana. L’allenatore livornese domani sarà in panchina nella delicata trasferta di Palermo. Dopo una domenica di silenzio e di riflessione, oggi nella tarda mattinata il rebus è stato risolto. Un breve confronto tra Bandecchi e Lucarelli avrebbe sbloccato la situazione. Il tecnico livornese, sotto contratto con le Fere, era stato esonerato il 26 novembre scorso dopo la sconfitta di Pisa. Andreazzoli alla guida delle Fere ha ottenuto 12 punti in altrettante partite, perdendo sonoramente il derby di Perugia. Sabato scorso con il Cittadella la Ternana ha perso in casa 2 a 1, beffata in pieno recupero dopo essere passata in vantaggio e aver giocato un terzo di gara con l’uomo in meno. I rossoverdi, falcidiati dagli infortuni, stazionano a metà classifica, ancora in grado di puntare ai playoff ma anche a rischio playout. “Sono molto contento di essere tornato e di poter dare una mano, certo avrei preferito non essere andato via – dichiara Lucarelli a Tag 24, il quotidiano on line di Unicusano - Stasera vado a Palermo, dobbiamo riprendere il cammino provando già da domani sera a fare risultato. Sarà una partita con tante difficoltà ma la squadra che ho lasciato sapeva venire fuori dai momenti complessi”.