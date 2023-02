Sconfitta, insulti e sputi Andreazzoli si dimette

TERNANA

1

CITTADELLA

2

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Martella, Defendi (45’ st Bogdan), Proietti, Di Tacchio, Corrado, Palumbo (36’ st Paghera), Partipilo (28’ st Coulibaly), Donnarumma (1’ st Falletti e 45’ st Capanni). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Koffi. All. Andreazzoli

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Mattioli (26’ st Maistrello), Frare, Pavan, Giraudo, Carriero (18’ st Vita), Branca (36’ st Embalo), Crociata, Antonucci, Ambrosino (1’ st Mastrantonio), Magrassi (18’ st Asencio). A disp.: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Ciriello. All. Gorini

Arbitro: Marcenaro di Genova

Marcatori: 33’ pt Diakitè, 22’ st e 48’ st Crociata

Note: Spettatori 3.351 (40 ospiti). Espulso: 11’ st Proietti. Ammoniti: Partipilo, Crociata. Angoli: 7 a 3. Recupero: 0’ e 5’

La sconfitta col Cittadella ha spinto il tecnico Andreazzoli a rassegnare le dimissioni e sulla panchina della Ternana torna Lucarelli che era stato esonerato il 26 novembre scorso dopo la gara persa a Pisa. E’ finita così, con l’ennesimo colpo di scena, la settimana del dopo-derby caratterizzata dalle svolte improvvise nella vicenda della vendita della società rossoverde. Andreazzoli, che nella sua permanenza a Terni ha collezionato 6 sconfitte, 3 vittorie e 3 pareggi realizzando la media di un punto a partita, non ha impresso la svolta sperata dal presidente Bandecchi ed ha suggerito a quest’ultimo di riprendere Lucarelli per recuperare una situazione divenuta preoccupante. La Ternana, infatti, ha perso ancora terreno rispetto alla zona play-off accorciando, invece, la distanza di sicurezza con quella dei play-out. Ora trasferta a Palermo di martedì e poi il confronto casalingo col pericolante Benevento; due gare che andranno gestite ancora nell’emergenza dovuta alla coperta corta di un organico falcidiato dagli infortuni e alle prese con squalifiche a rotazione. Il tutto, peraltro, si innesta in un ambiente uscito squassato dall’ultima di campionato, come dimostrano le fortissime tensioni a fine gara tra una parte della tifoseria della Curva Est e Bandecchi, e le spaccature tra i tifosi stessi generatesi da diverso tempo. La Ternana era passata in vantaggio con Diakité al 33’ sfiorando il raddoppio con Partipilo che ha pure colpito un palo. La gara era gestita normalmente dalle fere ma l’ingenua espulsione di Proietti all’11’ della ripresa ha segnato l’inizio del tracollo e il Cittadella, con la doppietta di Crociata (gol decisivo in pieno recupero con una magistrale punizione), ha fatto bottino pieno avvicinando i rossoverdi di un punto in classifica.

Massimo Ciaccolini