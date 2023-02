Ternana-Cittadella 1-2, Andreazzoli si dimette. Torna Lucarelli?

Ternana-Cittadella (Pianetafoto)

Terni, 25 febbraio 2023 Brutta sconfitta interna per la Ternana. Si dimette mister Aurelio Andreazzoli, con la società rossoverde che pensa al ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli. Vince il Cittadella in rimonta e per le Fere è la seconda sconfitta di fila, pesante anche in chiave classifica.

La squadra di Andreazzoli va in vantaggio alla mezzora del primo tempo con il

primo gol tra i professionisti di Diakité; la Ternana sfiora il raddoppio due volte con Partipilo, che coglie anche un palo.

Nella ripresa, con Donnarumma al rientro che resta negli spogliatoi sostituito da Falletti, al 55° è l'intervento scomposto di Proietti su Girando a cambiare il match. Rosso diretto per il centrocampista delle Fere, che alza eccessivamente la gamba in un contrasto comunque non cattivo. In 10 la Ternana va in affanno e a metà ripresa incassa il pari di Crociata, tiro preciso a girare dopo azione manovrata. Iannarilli evita il raddoppio ospite in un paio di occasioni, ma la beffa è nel recupero. Al 90° esce Falletti ed entra Capanni, che commette il fallo da cui nasce al 93 la punizione capolavoro di Crociata. Palla all'incrocio, Cittadella in paradiso e Ternana e all'inferno.

Il tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakitè , Sorensen , Martella, Defendi (38' st Bogdan ng), Proietti, Di Tacchio, Corrado, Palumbo, (36' st Paghera sv); Partipilo, (28' st

Coulibaly ), Donnarumma (1' st Falletti , 38' st Capanni sv)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Mattioli ,(26' st Maestrello), Frare, Pavan, Giraudo, Carriero (18' st Vita ), Branca (36' st Embalo ng), Crociata, Antonucci, Ambrosino (1' st Mastrantonio ), Magrassi (18' st Asencio).

Arbitro: Marcenaro di Genova 6.5.

Spettatori 3.351, incasso 20.986 euro.