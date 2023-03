Città di Castello cambia ancora: via Machi

Nuovo cambio in panchina al Città di Castello. La sconfitta contro la Pianese ha portato all’esonero di Gualtiero Machi, subentrato a sua volta, un mese fa, al posto di Antonio Alessandria. Quattro sconfitte in altrettante gare per Machi che, sommate alle due sotto la gestione Alessandria, fanno sei ko di fila per un Città di Castello scivolato al quartultimo posto del girone E di serie D, a sole 3 lunghezze dall’ultimo posto occupato da Trestina, Montespaccato e Terranuova Traiana. Insieme a Machi lascia anche il suo vice Simone Migliorati. "La crisi di risultati – si legge nella nota del club - costringe la società, sebbene a malincuore stante la serietà, le capacità e l’impegno profuso dal mister ed il proprio staff, a praticare altre strade, nel tentativo di salvare una stagione che ha preso una piega decisamente inattesa negli ultimi tempi. Non si lascerà nulla di intentato per guadagnare la salvezza". Nelle prossime ore vertice per decidere il sostituto. Potrebbe essere richiamato Alessandria, ma la società potrebbe optare anche per un terzo tecnico. La squadra tornerà in campo dopo la sosta, nella sfida interna contro il Follonica Gavorrano, domenica 2 aprile. Nicola Agostini