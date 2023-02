Città di Castello a caccia di punti a Livorno Alessandria: "Servirà la miglior prestazione"

CITTA’ DI CASTELLO - Nell’altalenante stagione del Città di Castello, buoni risultati e performance seguiti immediatamente da inopinate cadute, quella di oggi a Livorno, nel prestigioso scenario del “Picchi”, è una gara importante perché un passo falso potrebbe collocare i ragazzi di Alessandria in una posizione di classifica poco comoda: "Sicuramente ci sarà un profumo di calcio differente per il blasone di chi ci ospita e di chi incontriamo – evidenzia mister Antonio Alessandria – ma noi dobbiamo metterci del nostro e scendere in campo con il miglior Città di Castello, quello che ha giocato partite di alto livello anche con avversari molto forti. Di sicuro troveremo un Livorno molto diverso rispetto a quello che abbiamo battuto all’andata perché ha cambiato guida tecnica, giocatori e modo di scendere in campo. Li abbiamo studiati in settimana, sappiamo i loro punti di forza ma anche i punti deboli che proveremo a sfruttare. Avremo Nannelli e Brunetti out ma sono sicuro che chi li sostituirà darà il massimo".

CITTÀ DI CASTELLO: Genovese, Mariucci, Tersini, Grassi, Gorini, Mosti, Trovato, Buono, Doratiotto, Calderini, Rossitto. Arbitro: Pietro Campazzo di Genova.