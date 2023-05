Castiglione o Nestor Ne resterà solo una

PERUGIA – Castiglione del Lago e Nestor ci hanno sperato fino all’ultimo. La sconfitta di domenica scorsa a Ponsacco è costata invece al Trestina la retrocessione in Eccellenza e, di conseguenza, un’ulteriore retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione. A determinare la quinta squadra che scenderà dalla serie A regionale, aggiungendosi così a Ventinella, Foligno, Pontevecchio e Cannara, sarà lo spareggio in programma domenica prossima al ’Giommoni’ di Castiglione del Lago con i padroni di casa che ospiteranno la Nestor. Una rappresentanza di giocatori lacustri domenica ha seguito la sfida tra Ponsacco e Trestina recandosi proprio al Comunale per assistere di persona alla partita. Trasferta con tanto amaro in bocca e subito sotto per preparare al meglio la sfida più importante della stagione. Si gioca alle 16, per esigenze televisive. La gara verrà infatti trasmessa in diretta da Tef Channel. Castiglione del Lago che potrà giocare con il vantaggio dei due risultati su tre al 120’, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Al Giommoni arriverà però una Nestor carica dopo il successo per 3-0 sul Ventinella che ha permesso ai marscianesi di aggiudicarsi la semifinale playout. Osservato speciale Alessio Fastellini che, con la doppietta di domenica scorsa, ha toccato quota 17 in classifica marcatori. Sul fronte lacustre rosa al completo per Riberti che vuole completare l’opera centrando una salvezza insperata nel momento in cui è subentrato con la squadra ultima e staccata.

Nicola Agostini