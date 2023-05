Casasola e Lisi promossi, Kouan bocciato Santoro si perde nel finale, Capezzi non aiuta

Casasola (6,5) e Lisi (6+) conquistano la sufficienza piena. Perché nove gol (sette su rigore) e quattro assist sono sempre un gran bel bottino: l’argentino non ha tradito. Lisi, invece, è stato penalizzato dalle scelte iniziali: invisibile per quasi tutto il girone di andata, il terzino è tornato protagonista per caso e ha trascinato il Perugia nella fase che ha illuso tutti. Il mancato salto in A ha condizionato la stagione di Kouan (5), mai così male in tanti anni di biancorosso. L’equivoco del ruolo ha fatto il resto. Un po’ meglio Luperini (5,5): l’ex Palermo ha alternato giornate positive a gare anonime e confusionarie. Edoardo Iannoni (6-) è partito bene, nonostante il salto di categoria e la giovane età, ma l’inesperienza si è sentita tutta nei momenti difficili. Capezzi (5) avrebbe dovuto portare quello che mancava, invece le sue prestazioni non hanno quasi mai lasciato il segno. Un po’ come per Bartolomei (5+). Santoro (6) si è perso solo nel finale, come Paz (5,5), irriconoscibile dopo un avvio incoraggiante. Vulic (s.v.) resta un punto interrogativo, Cancellieri (5,5) da rivedere.