Campionati italiani, l’Acs Perugia è la più titolata

PERUGIA - Il Palazzetto dello sport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ospiterà, oggi e domani, il girone di andata dei Campionati Italiani a Squadre di Calcio da Tavolo. Organizzati dalla Federazione in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo, i campionati di Serie A, Serie B e Serie C di Calcio da Tavolo vedranno la partecipazione di 48 club provenienti da tutta Italia ed i migliori atleti al mondo di questa disciplina sportiva;ogni squadra sarà composta di circa 6 giocatori ciascuno, per un totale di quasi 300. Organizzati per la prima volta nella stagione 198485, i Campionati Italiani di Calcio da Tavolo si sono svolti, ininterrottamente, fino al 20192020, quando, a causa della pandemia da Covid19, la competizione venne sospesa dopo aver disputato solo il girone di andata, convalidando, conseguentemente, le classifiche ottenute fino a quel momento, ed assegnando il titolo di Campioni d’Italia, per la terza volta consecutiva, alle Fiamme Azzurre Roma. Nel 2022 il campionato è tornato alla formula originaria, con i gironi di andata e ritorno, giocati però nel medesimo anno solare, ed anche in questo caso hanno registrato la vittoria alla sopracitata formazione capitolina, che ha quindi vinto cinque delle ultime sei edizioni del torneo. La squadra più titolata risulta invece essere l’ACS Perugia, con 6 titoli vinti, seguita a ruota, con 5 successi ciascuno, da F.lli Bari Reggio Emilia, Eagles Napoli, Stella Artois Milano e, appunto, Fiamme Azzurre Roma.