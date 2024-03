Calcio femminile. Ternana Woman, pareggio in rimonta con l’Hellas Verona

TERNI – La Ternana Women non va oltre il 2-2 sul campo dell’Hellas Verona. E’ un pari strappato con grinta dalle rossoverdi che confermano di essere in un momento poco brillante anche in seguito ai numerosi infortuni che da diverse settimane non consentono al tecnico Melillo di avere un adeguato ventaglio di alternative nelle scelte. La Lazio, vittoriosa 3-2 nello scontro diretto di Cesena, è ora a +5. Al "Sinergy Stadium" l’Hellas ha sferrato un immediato e tremendo doppio colpo: gol di Peretti al 2’ e di Sondegaard al 3’. Al 12’ la Ternana accorcia le distanze con Pirone che insacca di testa su cross di Lombardo. Al 12’ della ripresa Vigliucci spedisce a lato un rigore. Al 26’ c’è un gol annullato al team locale e un minuto dopo, su cross di Porcarelli, Pirone realizza ancora di testa il proprio 18° centro stagionale. Nel finale le rossoverdi tentano il tutto per tutto, ma senza esito. La classifica di Serie B vede la Lazio al comando con 62 punti, Ternana a 57, Cesena e Parma a 55.