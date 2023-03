Calcio Eccellenza, Giordano Baccarelli è il nuovo allenatore del Ventinella

Giordano Baccarelli è il nuovo allenatore del Ventinella. L’ex tecnico del San Nicolò, in avvio di stagione in Prima categoria al Tuoro, prende il posto di Luca Bisello Ragno che ha rassegnato le sue dimissioni due settimane fa. Domenica scorsa l’interregno di Tiziano Pinazza nel doppio ruolo di allenatore-giocatore poi, ieri, l’incontro con Baccarelli, alla presenza del ds Stefano Miccio e del vicepresidente Saverio Maitini e, a seguire, il primo allenamento. Domenica prossima esordio in trasferta per Baccarelli, alla prima in Eccellenza, sul difficile campo dell’Olympia Thyrus per un Ventinella in crisi di risultati. La compagine del presidente Lanari è quartultima, in coabitazione con il Foligno, con 24 punti dopo 28 giornate. Il vantaggio sulla penultima è di 5 punti, mentre la salvezza diretta dista 8 lunghezze. Un Ventinella precipitato nell’ultimo periodo con 2 soli punti collezionati nelle ultime 9 partite. Nelle ultime 5 sfide il Ventinella dovrà affrontare l’Olympia Thyrus in trasferta domenica prossima, poi la Narnese al Ragni, nuova trasferta a Ponte San Giovanni prima del turno di riposo.