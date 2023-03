Superman a 80 anni: l'ex portiere Boranga vince due ori ai Campionati italiani di atletica

L'ex portiere Boranga

Perugia, 11 marzo 2023 - Un vero superman dello sport! Lamberto Boranga, umbro di Foligno, classe '42, ha veramente la stoffa del campione. A 80 anni suonati l'ex portiere di Perugia, Fiorentina, Cesena, Reggiana ed altre squadre, ha conquistato due ori ai Campionati italiani individuali master indoor di atletica leggera in corso ad Ancona.

L'highlander umbro ha trionfato infatti nella categoria M80 sia nel salto in lungo con la misura di tre metri e 58 centimetri, per poi ripetersi nel tardo pomeriggio nel salto triplo con la misura di sette metri e 77 centimetri. Ha dominato entrambe le gare. Nel salto in lungo Boranga, tesserato per l’Olimpia Amatori Rimini, è riuscito a saltare per ben due volte (sui sei salti a disposizione) la misura di 3.58, precedendo Natale Scaringi (3.33 metri) della Liberatletica Roma e Renzo Petricola (3.22 metri) della Lazio Olimpia Runners Team. Nel salto triplo ha fatto segnare la misura vincente al secondo salto, precedendo lo stesso Scaringi (7.66 metri) e Roberto Bortoloni (7.02 metri) della Virtus Este.

Il suo segreto? Boranga non ne ha mai fatto mistero: allenamento, vita e alimentazione sana e super controllata. Boranga, oltre che nell'ambiente del calcio, è un noto professionista della medicina sportiva. Abbandonato il calcio si tiene in forma con l'atletica, allenandosi quotidianamente con regolarità e costanza.