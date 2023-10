Basket serie B femminile (domani alle 18). Umbertide ospita la Pallacanestro Perugia. I padroni di casa alla ricerca del riscatto

Derby al PalaStaccini per il campionato di serie B femminile. Umbertide ospita infatti la Pallacanestro Perugia. Palla a due domani alle 18 con Umbertide chiamata a riscattare la sconfitta all’esordio a Senigallia. Perugia va invece a caccia del bis dopo la vittoria, nel primo derby stagionale, contro Terni. "Speriamo di vedere un ulteriore passo in avanti – sottolinea il direttore generale Mauro Manganello – dopo la vittoria all’esordio. Siamo molto soddisfatti dell’affiatamento che si è già creato fra le nuove arrivate e il gruppo storico. Non sappiamo chi schiererà Umbertide, potendo schierare anche le ragazze del roster dell’A2. Da parte nostra sarà importante difendere come abbiamo fatto sabato, cercando di aumentare la percentuale realizzativa". A guidare le biancorosse dalla panchina sarà ancora coach Antonio Bencivenga, coadiuvato da Alessio Nicolini, con Francesco Posti ancora ai box dopo la frattura al malleolo. "Speriamo di averlo presto con noi – conclude Manganello – intanto però, a nome di tutta la società, voglio ringraziare Bencivenga e Nicolini per il gran lavoro svolto dall’inizio della stagione in una situazione che all’inizio non avremmo mai immaginato".