Bartolomei e Frabotta fermati dal giudice

Due giocatori squalificati, uno in casa Perugia, l’altro in casa Frosinone, avversario atteso al Curi sabato primo aprile. Castori dovrà rinunciare a Bartolomei che, diffidato, ha rimediato il giallo che gli costa lo stop, mentre l’ex biancorosso Fabio Grosso (oggi alla guida del Frosinone) perde Frabotta, anche lui diffidato e ammonito nella sfortunata sfida casalinga con il Cosenza terminata con il successo per i calabresi.

Intanto il Perugia, dopo due giorni liberi concessi dal tecnico Castori, si ritrova oggi pomeriggio a Pian di Massiano per iniziare a preparare l’appuntamento del primo di aprile, dopo la sosta per le Nazionali. Il Frosonone, invece, ha ripreso ieri. Tornano dalla squalifica Rosi e Curado, mentre dall’infermeria si attendono notizie da parte di Olivieri: l’attaccante negli ultimi giorni, prima della partita con il Cittadella, aveva svolto allenamenti a parte, senza mai lavorare con il gruppo. Alla ripresa si conosceranno le condizioni in vista della sfida del Curi contro la capolista.