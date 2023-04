Bartoccini, giornata amara Ora è zona retrocessione

3

BARTOCCINI PERUGIA

(25-19, 25-20, 25-20)

: Grobelna 16, Cazaute 15, Weitzel 9, Mazzaro 9, Rozanski 5, Bosio 1, Spirito (L1), Villani 8, Storck, Morello. N.E. – Nervini, Butler, Kone, Fini (L2). All. Giulio Cesare Bregoli.

PERUGIA: Guerra 13, Polder 9, Nwakalor 6, Galkowska 6, Gardini 3, Santos, Armini (L1), Lazic 5, Galic, Garcia, Avenia. N.E. – Rumori (L2). All. Matteo Bertini.

Arbitri: Vincenzo Carcione (RM) e Stefano Cesare (RM) FENERA (b.s. 8, v. 7, muri 10, errori 9).

BARTOCCINI (b.s. 2, v. 3, muri 7, errori 10).

di Alberto Aglietti

La penultima giornata di serie A1 femminile è amarissima per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere perdono senza mostrare carattere sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri e vengono sorpassate da Pinerolo che le relega ora in zona retrocessione. Nell’ultima giornata, servirà un autentico miracolo per fare punti con la capolista Conegliano Veneto. In avvio le ospiti commettono diversi errori e sono costrette ad inseguire (9-4). Guerra prova a farsi sentire ma Cazaute è una vera furia e tiene inalterato il gap (17-12). Un guizzo d’orgoglio di Gardini riesce a riportare a contatto le squadre (19-18). Fatica inutile perché Grobelna si carica di responsabilità e scrive l’uno a zero. Invertiti i campi si mette in mostra Polder a rete, a riuscire ad incidere è Guerra che con la battuta mette in difficoltà le rivali (7-12). Qui comincia la progressione di Weitzel che recupera e rovescia la situazione (19-15).

Nel finale il tentativo di arginare le piemontesi è vano. Terzo set in bilico sino al 9-8. Arrivano gli errori umbri a causare lo scollamento (14-8). Dentro Avenia e Galic ma senza successo (21-15). L’orgoglio di Galkowska e Polder consente un avvicinamento, ma poi è il crollo.