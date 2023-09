Bartoccini a Perugia e Romagna: prove generali

Manca sempre meno al debutto ufficiale nei campionati e gli impegni settimanali si intensificano, la serie A2 femminile comincerà domenica 8 ottobre e la Bartoccini Fortinfissi Perugia vuole cercare di arrivarci con gli equilibri migliori. La squadra sta metabolizzando di dover fare a meno della opposta colombiana Ivonne Montano, arrivata con problemi al ginocchio e rimasta ferma sino alla scorsa settimana, quando si è sottoposta ad un intervento d’infiltrazione con Platelet-Rich Plasma (gel piastrinico), un trattamento innovativo utilizzato in ambito ortopedico per favorire la rigenerazione di cartilagine, muscoli e tendini in caso di lesioni e traumi.

Le magliette nere giocheranno oggi in trasferta a San Giovanni in Marignano (ore 17), formazione della stessa categoria ma del girone B che è stata incontrata e battuta due settimane fa tra le mura amiche. Sarà l’occasione propizia per coach Andrea Giovi di valutare miglioramenti nell’intesa con il martello Glenda Messaggi e per valutare i passi avanti registrati in questo ultimo periodo.

Notizie in chiaroscuro, intanto, sono arrivate dal reparto schiacciatrici, ad impressionare positivamente sino ad ora è stata Gaia Traballi, mentre meno continua del preventivato si è mostrata la russa Dayana Kosareva. Quella romagnola è una società sportiva tra le più esperte della categoria e, pur se la squadra ora è priva dell’allenatore Matteo Bertini, di valore per la categoria. San Giovanni in Marignano potrebbe avere l’assetto con Turco in regia e Ortolani opposta, Consoli e Parini in posto-tre, Saguatti e Nardo schiacciatrici, Caforio libero. Perugia dovrebbe presentare ad alzare Ricci in diagonale a Messaggi, al centro Cogliandro e Bartolini, sulla banda Traballi e Kosareva, libero Sirressi.

