Bari-Ternana 3-1, Fere travolte al San Nicola

Bari, 13 gennaio 2024 – Una Ternana “piccola piccola” perde sonoramente al “San Nicola” di Bari e comincia decisamente male il ‘ritorno’ di un campionato che la vede dall'inizio nei bassifondi della classifica.

Sosta e mercato non apportano nulla alle Fere di mister Breda, che dopo la prima mezz’ora cedono di schianto all’avversario, senza più riprendersi. Decisivo l’uno-due siglato da Ricci e Nasti sul finire del primo tempo, approfittando di un doppio errore di Casasola prima e Labojko subito dopo.

Nella prima mezz’ora, come detto, Ternana almeno ‘viva’ con due conclusioni di Distefano. Poi il buio per i rossoverdi. Il Bari guadagna gradualmente campo e Ricci e Nasti firmano il 2 a 0. Nella ripresa sterile possesso palla della Ternana, con il Bari che controlla il match e coglie anche due pali, con Sibilli e Achik. Nel finale di partita il casuale gol di Diakité, per il 3 a 1 definitivo.

BARI: Brenno, Dorval, Di Cesare sv (15' pt Matino), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Edjouma (33' st Pucino); Kallon (19' st Achik ), Nasti (33' st Lulic sv), Sibilli. Allenatore: Marino. TERNANA: Iannarilli, Diakité, Sorensen, Lucchesi (34' st Boloca), Casasola, Marginean, Labojko (14' st De Boer), Carboni (23' st Favasuli sv), Luperini (14' st Pyyhtia), Raimondo, Distefano (23' st Zuberek ). Allenatore: Breda ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

Spettatori: 16.011

Stefano Cinaglia