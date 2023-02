Bandecchi amaro: "Dopo il derby potrei perdere anche la Ternana"

Stavolta il video social è breve e dai toni mesti. Così il presidente Stefano Bandecchi, presente al “Renato Curi“, dopo il derby malamente perso dalla Ternana a Perugia: "Il mio ultimo derby da presidente non è andato bene, dopo sei derby, quattro vinti e dua pareggiati, poteva arrivare la sconfitta e la sconfitta è arrivata. Per la gioia dei perugini e di tutti quei ternani che comunque non mi sopportano e non mi sopportavano, abbiamo perso il derby, ho perso il derby e questa settimana c’è il caso che perderò anche la Ternana".

Il riferimento è ovviamente alla cessione del club, annunciata nelle scorse settimane all’indomani della notizia dell’inchiesta per evasione fiscale su Unicusano, che vene indagato lo stesso Bandecchi. Il quale ha più volte respinto le accuse, ribadendo la correttezza dell’operato fiscale dell’Ateneo. In mezzo, comunque, c’è finita la Ternana. Sarebbero tre le manifestazioni d’interesse già pervenute per rilevare il club. La situazione ha ovvioamente messo in subbuglio tutto l’ambiente rossoverde.

Non solo. Nella partita del turno precedente al “Libero Liberati“ contro il Parma, la Curva Nord ha esposto striscioni contro Bandecchi, protagonista in passato di battibecchi social con i tifosi. Una posizione, quella assunta dalla Curva Nord, che non è stata condivisa dal resto della tifoseria. Fatto sta che l’ambiente si è ulteriormente surriscaldato. Nei giorni scorsi, infine, nuova polemica a distanza tra Curva Nord e lo stesso Bandecchi, che così aveva replicato: "E’ certo che venderò la Ternana e che nessuno sentirà la mia mancanza, chi verrà ne farà ciò che desidera".

Insomma, uno scenario incandescente di cui la squadra non può non risentire.

Ste.Cin.