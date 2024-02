Avversario, barilari. "Biancorossi in grandissima forma»

"La prestazione di Sassari è stata perfetta e dobbiamo mantenere questo standard", così Enrico Barilari tecnico del Sestri Levante commenta l’ultimo turno di campionato in vista della gara di questa sera contro la squadra di Formisano. "I numeri dicono che il Perugia è in grandissima salute, mi colpisce in particolare l’intensità del loro pressing: in questo sono una delle migliori in Serie C. Vuol dire che aggrediscono, non ti fanno giocare, Formisano sta facendo un grande lavoro. Nella gara di andata eravamo stati bravi nel palleggio, ma poco concreti davanti. Stavolta sarà una partita diversa, perché non ci faranno palleggiare e bisognerà fare qualcosa di diverso". Sul forfait di Podda, fermato dal giudice sportivo, Barilari aggiunge: "Mi dispiace, prima o poi doveva arrivare questo quinto giallo, ma sono certo che chi lo sostituirà farà un’ottima partita".