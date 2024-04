Atletica. Grande successo per la nona edizione del "Trofeo Circolo Dipendenti Perugina» La nona edizione del "Trofeo Circolo Dipendenti Perugina" ha visto la partecipazione di 250 giovani atleti su varie distanze, con premi in cioccolato Nestlè e Perugina. Risultati e riconoscimenti per tutte le categorie.