Arbitro e Giudice. Il giudice ha fermato il portiere Zaccagno. Fischia Crezzini

Il giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, ha ufficializzato la giornata di squalifica all’indirizzo del portiere della Torres, Andrea Zaccagno, che durante la gara di Lucca si è beccato l’espulsione per doppia ammonizione. Greco dovrà fare a meno del suo primo portiere. Al suo posto scenderà in campo Garau.

Sarà l’arbitro Valerio Crezzini di Siena a dirigere il match tra Torres e Perugia in programma domani, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di serie C girone B con fischio di inizio alle 14. L’arbitro toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia ed Alessandro Munerati di Rovigo. Quarto uomo Lorenzo Maccarini di Arezzo. Nessun precedente tra il Perugia e Crezzini.E nessun incrocio in questa stagione con la Torres. Crezzini ha diretto 11 gare in Lega Pro, sei volte è uscito il segno due.