Arbitro della partita. C’è Madonia di Palermo. Primo incrocio col Grifo

Sarà Dario Madonia di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Davide Fedele di Lecce, quarto uomo Maksym Frasynyak di Gallarate, a dirigere la gara Sestri Levante-Perugia in programma domani sera a Vercelli.

Palermitano, classe 1993, Madonia è arbitro di C dalla stagione 2020/2021, è all’esordio contro il Perugia, ma ha incrociato i biancorossi come quarto uomo lo scorso campionato in Perugia-Ascoli. Nel girone B, in questa stagione, ha diretto tre partite: diciotto gialli, nessun cartellino rosso e due rigori concessi, entrambi in Carrarese-Arezzo.