Andrea Ranocchia apre il trofeo

Su il sipario sull’edizione 2023 del Trofeo "Città di Assisi", giunto alla quinta edizione. Si comincia oggi quando tutte le 8 formazioni che parteciperanno alla rassegna avranno modo di godersi le bellezze della città di San Francesco. Perché da sempre il torneo giovanile, riservato a formazioni Esordienti Under 13, rivolto a ragazzi nati nel 2010, fonde il lato calcistico e sportivo a quello spirituale. Prima di scendere in campo ad ognuno dei protagonisti verrà consegnato il Tau, con annessa visita ai luoghi più noti del mondo francescano, con visita guidata all’interno della Basilica Inferiore e Superiore. Il tutto in coda a una prima giornata densa di significati, che alle 17 vedrà la presenza dell’ex Inter Andrea Ranocchia presso il Centro Convegni "Colle del Paradiso" per il consueto incontro d’apertura della manifestazione. Ranocchia, nelle vesti di padrone di casa, parlerà ai tanti ragazzi presenti in sala.