Scende dal treno, gli trovano due coltelli e un tirapugni. Denunciato

Perugia, 17 ottobre - Scende dal treno e prende una denuncia. E' successo alla stazione di Nocera Umbra, dove un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato e perquisito. I militari si sono insospettiti, perchè l'uomo era piuttosto agitato.

Una volta controllato i carabinieri gli hanno trovato addosso un tirapugni e due coltelli a serramanico nascosti in una tasca interna dello zaino dei quali l’uomo non ha saputo fornire una valida giustificazione sul loro possesso ed una modica quantità di cocaina.

Al termine dei controlli, è stato denunciato in stato di libertà per porto oggetti atti ad offendere e porto illegale di arma, mentre il coltello ed il tirapugni sono stati sequestrati. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.