Rubato marsupio con passaporti e biglietti aerei: riconsegnato in tempo record

Perugia, 28 giugno 2023 - Rischiavano di perdere il volo e di rimandare la partenza. Per fortuna per tre turisti maltesi la vicenda si è conclusa a lieto fine. Ad uno dei tre infatti era stato rubato il maruspio. Dentro la borsa, ritrovata poi in via Pellini, c'erano dei passaporti e delle carte d’imbarco. Il maruspio è stato ritrovato da un cittadino che ha consegnato il tutto alla Polizia, costatando che i documenti e i biglietti aerei appartenevano a tre cittadini maltesi. Dalle ulteriori verifiche, i poliziotti hanno appreso che il volo di ritorno per Malta era prossimo alla partenza; per questo motivo, hanno preso contatti con il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea all’aeroporto San Francesco d’Assisi, il quale ha confermato che i passeggeri erano all’interno della struttura, ignari del furto. A quel punto gli operatori si sono immediatamente portati presso l’aeroporto dove hanno preso contatti con i cittadini maltesi i quali, sentiti in merito, hanno spiegato che con molta probabilità il marsupio era stato sottratto mentre si trovavano in una struttura ricettiva in centro a Perugia. Denunciata la scomparsa di un dispositivo elettronico.