Riapre il cimitero di Guardea: fu il set del film "Dellamorte Dellamore”

Guardea, 27 ottobre 2023 - Fu usato anche come set cinematografico per le riprese di “Dellamorte Dellamore”, il film ispirato a Dylan Dog e girato nel 1994, il cimitero monumentale di epoca napoleonica di Guardea. Il luogo riaprirà quest’anno in occasione della commemorazione dei defunti, il prossimo 2 novembre, dopo alcuni lavori di sistemazione da parte dell’amministrazione comunale. "Gli interventi -riferisce il sindaco Giampiero Lattanzi - hanno interessato soprattutto il tempietto e le tombe che sono state restaurate e messe in sicurezza dal rischio crolli. Il progetto prevede poi anche altri lavori che saranno svolti prossimamente, in particolare la piantumazione di nuove essenze arboree che possano ricostituire gli originali campi di sepoltura a terra".

Location meta di turisti: “Dellamorte Dellamore” fu girato a lungo all’interno del cimitero. La pellicola, diretta da Michele Soavi, era tratta dall'omonimo romanzo di Tiziano Sclavi e sull’onda del film e del fascino del famoso personaggio dei fumetti, per un periodo il cimitero visse una certa notorietà diventando anche meta di visitatori. Tra gli interpreti due attori molto famosi: una giovanissima Anna Falchi e Rupert Everett.