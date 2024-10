Terrore alla storica gioielleria Biagini: rapina a mano armata in pieno centro

Perugia, 5 ottobre 2024 - Questa mattina, intorno alle 11,30 tre banditi armati di pistola hanno messo a segno una rapina alla storica gioielleria "Biagini 1863" in via Calderini, a due passi dalla centralissima piazza IV Novembre. Il bottino -stando ad una prima ricognizione - sarebbe composto da gioielli d’oro e orologi (forse anche Rolex, visto che Biagini è un rivenditore autorizzato). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del blitz. "I tre - riferiscono dalla gioielleria - sarebbero entrati agendo inizialmente come clienti, per poi estrarre le pistole e arraffare quello che c'era a portata di mano. I rapinatori sono poi fuggiti dileguandosi per le vie del centro storico"

I tre uomini, come raccontato agli inquirenti sempre dai dipendenti del negozio, avrebbero agito a volto solo parzialmente travisato, in quanto all'inizio si erano spacciati per clienti. Le forze dell'ordine stanno vagliando anche le telecamere di videosorveglianza interna, per tentare di identificare i rapinatori. Potrebbero essere d'aiuto anche le immagini delle numerose telecamere presenti nella strada.

"Noi non ci siamo accorti di nulla", riferiscono alcune commesse dei negozi vicini. "I rapinatori hanno agito come un lampo". Secondo i Carabinieri c'era anche un quarto uomo che ha agito come palo o come autista. Biagini a fine anno si sarebbe trasferito con tutta probabilità in una location più prestigiosa e ampia in corso Vannucci, al posto di un negozio di abbigliamento.