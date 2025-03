"Punto sulla musica delle donne": Rose Villain a L'Umbria che Spacca

Perugia, 12 marzo 2025 - “Ho raccontato tutto di me, ora voglio riportare l'attenzione sulla musica delle donne, che nel pop può spaccare": porterà tutto il suo mondo a "L'Umbria che Spacca", sotto le stelle di luglio. Rose Villain è il nuovo colpo segnato dal festival per la sua 12/a edizione in programma a Perugia dal 2 al 6 luglio 2025. Giovedì 3 luglio sul main stage dei Giardini del Frontone è così attesa anche la cantante, ma anche autrice e regista, reduce dall'ennesimo successo con la sua “Fuorilegge” sul palco di Sanremo.

Il tour, con la seconda data che sarà proprio quella di Perugia, prende il nome dal nuovo e terzo album della cantante, “Radio Vega” in uscita il 14 marzo. Sono 13 i brani del disco creati sotto la direzione artistica del marito di Rose, Sixpm, che completano la “Radio Trilogy” con cui la 35enne artista dai capelli azzurri si è fatta conoscere dal grande pubblico, anche grazie a due partecipazioni al festival di Sanremo. Oltre al brano sanremese “Fuorilegge”, al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono colleghi e amici come Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra che l’affiancano in alcuni pezzi.

Il cartellone L’edizione 2025, con una serie di eventi itineranti, è in programma dal 2 al 6 luglio per avvolgere di musica e non solo il centro storico del capoluogo umbro. Il festival ha già annunciato in precedenza anche le serate di mercoledì 2 luglio, con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore siracusano Marco Castello (due universi musicali che si incontrano combinando eleganza senza tempo e un groove che attraversa generazioni), di venerdì 4 Luglio con il duo degli Psicologi, composto da Alessio Aresu (Lil Kaneki) e Drast (Marco De Cesaris), insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi, ed infine quella di sabato 5 luglio con della leggenda dell’hip hop italiano Guè. Biglietti disponibili sul sito del festival www.umbriachespacca.it.