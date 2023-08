Non risponde né al telefono, né al citofono: anziana soccorsa dalla Polizia

Perugia, 25 agosto 2023 - A seguito di chiamata al 118, la Polizia è intervenuta all’interno di un’abitazione a Corciano dove era stato segnalato che una donna, nonostante i ripetuti tentativi, non rispondeva al telefono, né al citofono. Erano stati i vicini e i familiari che, temendo potesse essergli accaduto qualcosa, si erano preoccupati e avevano chiesto l’intervento dei soccorsi e della Polizia. Giunti sul posto, unitamente al personale del 118 e ai Vigili del Fuoco, gli agenti hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione dove hanno trovato la donna, classe 1945, sofferente e adagiata sul pavimento. Soccorsa dagli operatori, la 77enne ha spiegato di essere scivolata e, una volta a terra, di non essere più riuscita ad alzarsi. Ha poi raccontato che, in quella condizione, non era riuscita a chiamare i soccorsi né rispondere al telefono. A quel punto, dopo averla tranquillizzata, gli agenti l’hanno affidata alla cura dei familiari che hanno ringraziato tutto il personale intervenuto per la professionalità e la sensibilità dimostrata.