Tragica scoperta: donna di 30 anni trovata morta in casa

Città di Castello (Perugia), 24 gennaio 2024 – Tragica scoperta a Città di Castello. Una donna di poco più di 30 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Città di Castello, in provincia di Perugia, nella serata di martedì.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire cosa sia successo. Secondo indiscrezioni i primi risultati delle indagini non avrebbero portato a ipotizzare il coinvolgimento di altre persone nel decesso.

Gli elementi emersi sono comunque ora al vaglio della procura di Perugia. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale del 118. In queste ore proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine per capire cosa sia successo alla 30enne che ha perso la vita.