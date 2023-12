Minacciavano le ex compagne: due arresti domiciliari a Terni

Terni, 13 dicembre 2023 - Uomini violenti e molesti tanto da indurre le ex compagne a denunciarli. Ora per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari. Ad eseguirli la Polizia di Stato di Terni su disposizioni della magistratura.

I casi: domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per un narnese di 26 anni, misura disposta dal Tribunale di Terni per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla ex-compagna. L’uomo, che avrebbe dovuto rispettare una distanza di 200 metri dalla ex, l’aveva invece seguita, tentando di contattarla in due occasioni, violando la disposizione; per questo la donna si era rivolta alle autorità. Arresti domiciliari scattati anche per un altro uomo, un 33enne di San Gemini, sempre a seguito di indagini della Squadra Mobile ternana, su delega della Procura della Repubblica. Le indagini sono partite dalla denuncia dell’ex-compagna che ha riferito di essere stata minacciata più volte dall’uomo, che non aveva accettato la fine della relazione. I poliziotti hanno potuto ascoltare le registrazioni delle gravi minacce “Ti do fuoco alla casa” e per l’ex compagno – con precedenti reati per la violazione della legge sugli stupefacenti è scattata la misura disposta dal GIP.