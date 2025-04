Minaccia la ex con un coltello da caccia: vuole i soldi per comprare la droga. Arrestato

Perugia, 8 aprile 2025 - Momenti di terrore per una donna, minacciata dall'ex con un coltello da caccia, per farsi dare i soldi, che servivano per comperare la droga. Maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata: sono i reati che gravano sull'uomo, classe 1983, arrestato dalla Polizia in flagranza differita La denuncia è scattata a seguito di una violenta lite. L'uomo, ubriaco, si era recato nel suo appartamento insultandola e chiedendole di consegnargli del denaro per acquistare droga. La donna ha poi raccontato che al suo rifiuto, l’ex marito l’aveva minacciata con un grosso coltello, circostanza che l’aveva indotta ad assecondare le richieste dell’uomo e a consegnagli il denaro in suo possesso. L’uomo, successivamente allontanatosi dall’abitazione, è stato in seguito rintracciato dai poliziotti nei pressi del condominio. Perquisito, è stato trovato in possesso di cocaina. Inoltre, all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto il coltello da caccia che aveva usato per minacciare la vittima. Già in passato la donna era stata violentemente aggredita dall’ex compagno, riportando una prognosi di 10 giorni nello scorso mese di febbraio. Per queste ragioni la vittima aveva installato un sistema di videosorveglianza nella propria abitazione, circostanza che ha consentito ai poliziotti – una volta accertato quanto accaduto - di procedere all’arresto in flagranza differita del 42enne, tra l'altro sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacente per uso personale. Ora l'uomo è in carcere a Capanne.