Maturità 2023: pubblicati i nomi dei presidenti e dei commissari esterni

Perugia, primo giugno 2023 - Maturità 2023: inizia il conto alla rovescia: da oggi infatti sono noti anche i nomi dei commissari esterni e dei presidenti di commissione, pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e consultabili sia al seguente link che su quello dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria (istruzione.umbria.it.). Uno snodo chiave per gli studenti, che affidano le loro sorti a sei professori: come noto tre “sconosciuti”, i cosiddetti membri esterni, cui si aggiunge il presidente della commissione, e tre “conosciuti”, gli interni.

I numeri: sono 7.507 i maturandi delle scuole superiori che in Umbria, tra pochi giorni, dovranno affrontare l’Esame di Stato (5.671 frequentano gli istituti della provincia di Perugia e 1.836 quelli della provincia di Terni). Le commissioni d’esame sono 200 per 399 classi, 391 delle quali appartenenti a istituti statali.

Le date: l’esame, come si legge nel sito del Ministero dell'istruzione, prenderà il via il 21 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta, mentre il giorno dopo toccherà alla seconda. La terza prova è fissata il 27 giugno. Le prime due sono decise dal Ministero: per il tema di italiano verranno messe a disposizione sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Anche la seconda prova, poi, da quest’anno tornerà a essere nazionale e riguarderà una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Si chiude con la prova orale a seconda dell'estrazione della lettera alfabetica.