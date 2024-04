Perugia, lite a Fontivegge tra due uomini senza fissa dimora: spunta un coltello e uno finisce all’ospedale

Perugia, 18 aprile 2024 - Ancora sangue a Fontivegge. Ancora episodi di violenza e persone che seminano il panico in quello che dovrebbe essere il quartiere biglietto da visita di una città civile e contemporanea. Fatto sta che ieri c'è stata un'ennesima lite, dove è spuntato anche un coltello. Poteva scapparci il morto, invece la vittima, un senza fissa dimora, se l'è cavata con una corsa all'ospedale dove gli è stata medicata una ferita giudicata guaribile in dodici giorni.

I fatti: ieri sera i carabinieri di Perugia e Stazione Fortebraccio sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto, proprio a ridosso della stazione ferroviaria, dove era stato segnalato un accoltellamento. Individuato e fermato il presunto autore, un 22enne tunisino senza fissa dimora e con precedenti di polizia . Nel corso dei successivi accertamenti è emerso che effettivamente qualche minuto prima c’era stata un’animata lite tra i due sfociata nell’aggressione fisica del tunisino nei confronti dell’italiano. Così lo straniero è stato accompagnato in caserma, laddove, al termine delle formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Perugia per il reato di lesioni aggravate.