Le 108 candeline di Domenica: vive a Narni ed è la più longeva dell'Umbria

Terni, 28 febbraio 2025 - La centenaria più longeva dell’Umbria Domenica Bernetti, detta Zore, è stata festeggiata anche dal vescovo Francesco Soddu, che le ha fatto visita a una settimana dal compimento dei 108 anni di età. Zore vive a Visciano di Narni, a pochi passi dall’antica chiesa di Santa Pudenziana, in una casa piena di foto incorniciate, che ricordano gli anni della giovinezza della signora e che raccontano una storia centenaria vissuta in gran parte tra il Friuli e il Veneto.

Dall’infanzia alla giovinezza, Zore, con dovizia di particolari e con lucida loquacità, ha riannodato nel lungo colloquio con il vescovo e con il parroco di Taizzano, don Fabrizio Bagnara, le tappe del suo cammino. Zore, che faceva la maestra ed era appassionata di musica, seppure nell’immobilità dovuta alla malattia e all’età, accoglie con gentilezza tutti e coinvolge nei suoi racconti, che sono ricchi di valori e di saggezza. Il vescovo si è complimentato con la signora per la sua vivacità e per la sua ricca testimonianza per le nuove generazioni. Ha benedetto tutti i presenti con l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno per spegnere le 109 candeline.