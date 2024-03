Ladri in casa: rubate anche le uova di Pasqua dei bambini. Le ricomprano i poliziotti

Perugia, 29 marzo 2024 - "Una famiglia di cittadini peruviani ha subito un furto in casa: tra gli oggetti rubati c'erano anche le uova di cioccolato dei tre figli. Il collega che ha preso la denuncia ha fatto presente la delusione dei bambini al suo sindacato di riferimento, il Siulp (sindacato autonomo di Polizia). Ci siamo guardati negli occhi e ci è venuta un'idea: alle uova ci avremmo pensato noi poliziotti".

A raccontare questa bella storia fatta di buon senso e generosità, il segretario del Siulp Massimo Pici. Che prosegue: "I colleghi Alessio e Gianni si sono subito attivati e, insieme ad altri poliziotti, hanno fatto sì' che questa data imminente continuasse ad essere un giorno di festa anche per questi bambini. Ieri la famiglia è venuta di nuovo in Questura e abbiamo consegnato loro tre uova e una colomba. Non vi dico quanto li abbiamo fatti felici con questo piccolo gesto!. Un gesto - conclude Pici - che ha dato un senso alla Pasqua e al nostro lavoro".