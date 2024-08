Infortuni sul lavoro, 44enne ferito ad una mano

Perugia, 2 agosto 2024 - Ancora un infortunio sul lavoro, ieri, in Umbria. E' avvenuto a Campello sul Clitunno (Perugia) all'interno di un'azienda nel settore della trattazione e trasformazione del legname. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto insieme al personale dell'Asl - Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal).

E' rimasto ferito un 44enne che ha riportato lesioni alla mano sinistra ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Terni. L'uomo, fanno sapere i carabinieri in una nota, è ricoverato nel nosocomio, ma non versa in pericolo di vita. Si ricorda che a giugno l'Umbria era in zona rossa per il numero di infortuni e morti bianche. Sì, perché secondo l’Osservatorio statistico di Vega Engineering, che da anni analizza trimestralmente i dati Inail, la nostra regione ha la sesta peggiore incidenza per numero di infortuni mortali rapportati agli occupati.