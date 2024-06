Incidente a Terni, muore scooterista: scontro con un autocarro

Terni, 17 giugno 2024 - Percorreva la statale 209 Valnerina con il suo scooter. Poi la tragica fatalità: all’altezza del bivio per il polo universitario di Pentima, nei pressi delle acciaierie di Terni, lo scontro fatale con un autocarro. Così un 68enne di Arrone ha perso la vita. E' successo in tarda mattinata.

Sull'incidente mortale indaga la polizia Locale di Terni, che ha ricostruito la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità.

L’uomo sarebbe è finito contro la parte laterale sinistra del furgone che trasportava alimenti e che, condotto da un uomo di mezza età, stava procedendo nella direzione opposta, verso Terni. Lo scooterista è finito a terra ed è morto sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari del 118 subito intervenuti. La procura di Terni ha aperto un’inchiesta. Segue il caso il magistrato Giorgio Panucci, che ha sequestrato i veicoli coinvolti, mente la salma del 68enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali che intenderà disporre per fare luce sull’accaduto.

Il tratto stradale dove è avvenuto l’incidente è rimasto chiuso per il tempo necessario alle operazioni. Fra i primi ad accorrere sul posto, la sorella della vittima che lo precedeva, in auto. Anche il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, ha raggiunto il luogo dell’incidente per portare la propria vicinanza ai familiari della vittima.