Ha una serra di marjiuana in casa e spaccia: ventenne ai domiciliari

Tavernelle, 18 settembre 2023 - E' strano quel via vai incessante di giovani. Così i Carabinieri decidono di tenere d'occhio l’abitazione di un ventenne. Succede a Tavernelle (Perugia): in questo paese del Trasimeno un ragazzo del posto, ha trasformato parte della casa in una piccola coltivazione fai da te di piante di marijuana. All’interno c'è una serra artigianale, luci ultraviolette e sistemi di irrigazione che provvedevano alla coltivazione di sei piantinte. Nel proseguo dell’attività di ricerca salta fuori un bilancino elettronico di precisione oltre che cento grammi di hashish suddivisi in dosi, alcuni coltelli intrisi di sostanze e tutto il materiale necessario al confezionamento in dosi della droga.

Lo scopriranno gli operatori della forza pubblica, dopo essersi appostati nel corso dell'indagine. Il blitz è scattato quando notano il giovane appoggiare una piantina fuori al balcone prima di uscire di casa, decidono di intervenire. Lo bloccano quindi nel cortile e iniziano le perquisizioni. Il ragazzo è in arresto ai domiciliari.