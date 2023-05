"Fotografa la Costituzione". Gli scatti degli studenti raccontano valori. Ecco i vincitori

Perugia, 29 maggio 2023 - Quando uno scatto racconta un valore. Quelli sanciti nella nostra Costituzione. Ed è proprio alla carta costituzionale e al linguaggio delle immagini che si ispira il concorso "Fotografa la Costituzione”, evento con il patrocinio Senato della Repubblica, promosso dall’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e la partecipazione attiva di RAI – Radiotelevisione Italiana per l’Umbria, per celebrare i 75 anni dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

La foto di Maria Speranza Mocetti

Ieri nell'Aula Magna dell'Ateneo perugino le premiazioni del concorso. Per la sezione dedicata alle studentesse e agli studenti iscritti all’Università è la fotografia che ritrae le frecce tricolori che solcano il cielo sopra Monteripido a portare sul podio Maria Speranza Mocetti, che ha preceduto Gaia Betti e Marco Chiodetti.

La foto di Tommaso Campanile

Mentre il Vettore innevato va vincere Tommaso Campanile, seguito da Mattia Gatti e Giorgia Taborelli, per la sezione riservata alle superiori. Lo scatto di Maria Speranza è ispirata dall’articolo 12 "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni", quello di Tommaso all'articolo 9 "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni".

“È un evento importante – sottolinea il rettore Maurizio Oliviero - poiché ci ricorda che quest’anno festeggiamo 75 anni della nostra Carta Costituzionale, che ha un valore assoluto e inestimabile. Per utilizzare un linguaggio moderno, pensando ai primi 12 articoli, ritengo che lì siano concentrati gli ‘algoritmi’ per consentirci di costruire la società del domani. Vorrei, però, ricordare che anche la migliore delle carte costituzionali ha bisogno di buoni cittadini. A volte persino una Costituzione perfetta non è sufficiente a produrre delle società migliori: perché è nella cittadinanza lo spirito più forte e la Costituzione ne rappresenta il perimetro, la base valoriale.

"La nostra Costituzione ha segnato, dopo l’unità d’Italia, il momento più importante della storia italiana – ha affermato il prof. Antonio Baldassare -. È stato un messaggio di unità di tutte le forze che si sono battute contro il fascismo. Questo è il messaggio più forte: sapere che ci sono rivalità, ci sono parti contrapposte politicamente, però di fondo deve sempre permanere un elemento comune, che è quello della Costituzione".