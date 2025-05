Fine vita: "Liberi subito con Laura Santi", la raccolta firme parte da Terni

Terni, 6 maggio 2025 - Suicidio assistito, un ulteriore passo avanti: giovedì 15 maggio Marco Cappato (associazione Luca Coscioni) sarà a Terni per il lancio della campagna “Liberi subito con Laura Santi”. Proprio in questa occasione partirà la raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare che anche in Umbria, come in Toscana, disciplini tempi e modalità del suicidio assistito e lo renda così un diritto effettivo. L’appuntamento è alle 18 in piazza della Repubblica dove sarà allestito un gazebo per la raccolte delle firme sotto il quale Cappato terrà il suo intervento. "Terni è fra le prime città dove fu proposto, da molte associazioni e cittadini, il registro del testamento biologico; è la città dove un comitato trasversale si è costituito in difesa delle libertà accogliendo Beppino Englaro; è la città dove oltre seimila ternani, soprattutto giovani, firmarono per il referendum per l'eutanasia legale. È una città - ricorda l’avvocato Alessandro Gentiletti (Coscioni) dove da sempre batte forte il cuore dei diritti. Che il totur per la campagna di sottoscrizione per la Regione Umbria parta proprio da Terni è quindi un riconoscimento importante per noi".