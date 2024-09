Fiere di settembre: blitz della Finanza. Sequestrati 6mila prodotti fuori legge

Città di castello (Pg), 26 settembre 2024 - Blitz della Fiamme gialle e controlli a tappeto per contrastare il fenomeno della contraffazione. I finanzieri della Compagnia Città di Castello, durante le tradizionali fiere settembrine di Umbertide, hanno sequestrato 2.000 articoli contraffatti, per un valore di oltre 23.000 euro recanti, tra l’altro, noti brand quali Adidas e Nike e oltre 4.000 prodotti pericolosi e non sicuri quali anelli, bracciali, collane ed orecchini, in quanto privi delle informazioni minime per il consumatore.

Nel primo caso, i 2 responsabili sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Perugia per aver posto in vendita al fine di trarne profitto prodotti con marchi contraffatti e per aver acquistato cose provenienti dal delitto della contraffazione, mentre nel secondo caso agli altri 3 ambulanti sono state irrogate sanzioni amministrative fino ad euro 25.823 e gli stessi sono stati deferiti alle competenti Camere di Commercio. Inoltre, in occasione degli eventi che hanno animato la “movida” dell’Alta Valle del Tevere, i finanzieri hanno effettuato numerosi controlli individuando e segnalando alla Prefettura di Perugia cinque giovani, di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, risultati essere assuntori di droga, sottoponendo a sequestro lo stupefacente rinvenuto.