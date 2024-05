Fa retromarcia e investe il figlio di due anni. Bimbo in ospedale. Sotto choc il padre

Perugia, 17 maggio 2024 - Brutto incidente a Pretola e tanta paura. Mercoledì nel tardo pomeriggio un uomo ha investito il figlio di soli 2 anni mentre faceva retromarcia. L’uomo, di origine kosovara, a Perugia per trovare alcuni parenti, secondo quanto riferito, durante la manovra in retromarcia non ha visto il figlio e lo ha investito.

Il piccolo è stato portato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Ora è in osservazione ma dall'Ospedale dicono che per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Sotto choc il padre, che ha temuto il peggio. I medici assicurano comunque che il bambino sta bene.