Umbria, sempre più famiglie chiedono il mutuo: finanziamenti per 107,8 milioni destinati all’acquisto della casa

Perugia, 26 marzo 2025 – Continua a crescere la richiesta dei mutui da parte delle famiglie umbre: l’aumento si è verificato anche nel terzo trimestre (dopo l’incremento del secondo semestre), mentre un calo si era avuto nei primi 90 giorni del 2024. Ma va detto che chi sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 17% in meno rispetto al mutuatario medio italiano. E’ quanto emerge dai dati forniti da Kiron, Gruppo Tecnocasa. Nel dettaglio le famiglie della nostra regione hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 107,8 milioni di euro dal 1° luglio al 30 settembre, che collocano la regione al 16° posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dello 1,00%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +11,9%, per un controvalore di +11,5 milioni di euro.

Se si osserva l’andamento delle erogazioni nei primi nove mesi dell’anno, e si analizzano quindi i volumi da gennaio a settembre 2024, la regione mostra una variazione negativa pari a -3,1%, per un controvalore di -9,6 milioni.

Sono dunque stati erogati in questi primi nove mesi 299,8 milioni, volumi che rappresentano lo 0,98% del totale nazionale. “Le politiche di credito degli istituti restano attente ma concedono interessanti opportunità, soprattutto ai giovani che sono intenzionati ad acquistare la loro abitazione principale – spiega Kiron -. La domanda di credito è attualmente forte e spinta proprio dalle fasce più giovani. Millennial e Generazione Z sono ad oggi sostenuti sia da politiche sociali per loro accomodanti sia da una ripresa delle condizioni occupazionali che stanno rafforzando la loro capacità di acquisto”.

“A livello nazionale si attende, per la chiusura del 2024, un sostanziale mantenimento dei volumi erogati nel 2023 con un riallineamento dei mutui nel secondo semestre dell’anno per arrivare in area 45 miliardi”.

Venendo al dettaglio, nel terzo trimestre 2024 la provincia di Perugia ha erogato volumi per 83,1 milioni, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +11,0%. Nei primi nove mesi del 2024, invece, sono stati erogati 229,6 milioni di euro, pari a -3,5%.

A Terni i mutui sono stati pari a 24,8 milioni corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a +15,0%. Da gennaio a settembre l’importo è stato di 70,3 milioni. Nel terzo trimestre 2024 in Umbria, infine, si è registrato un importo medio di mutuo pari a 98.574 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 92.979 euro.