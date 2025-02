Terni, le acciaierie Ast: "Non firmeremo alcun accordo senza soluzioni al costo dell'energia"

Terni 8 febbraio 2025 - È una dichiarazione stringata ma quanto mai chiara dell'amministratore delegato di Acciai speciali Terni, Dimitri Menecali, a ribadire ciò che era già noto ma che ora assume rilievo formale: "Necessario risolvere il problema del costo dell'energia prima di qualsiasi accordo di programma".

"Nessuno e dunque neppure Arvedi Ast - continua l'ad – in buona fede può assumersi la responsabilità di firmare un accordo di programma che non contenga la soluzione contingente e strutturale del costo dell'energia, poiché comprometterebbe competitività, sviluppo, rilancio aziendale e futuro dei posti di lavoro".

Messaggio limpido quindi al ministero delle Imprese, che da anni lavora al fantomatico accordo ma che non ha mancato di sottolineare nel tempo l'impossibilità di contenere il caro-energia, al sistema degli enti locali, riuniti anche ieri sollecitando la firma dell'intesa, ai sindacati, che non hanno escluso l'avvio della mobilitazione a fronte della riduzione degli investimenti, legati a doppio allo stesso accordo. Il ministro aveva indicato febbraio come termine per la firma di un accordo di programma inseguito da quasi tre anni e che mai come adesso appare lontano.

Ste.Cin.