’Zecchino d’oro’, show della scuola di Cartiere

GUALDO TADINO – Grande soddisfazione per gli alunni della classe quinta B del plesso di Cartiere dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino che si sono aggiudicati il Premio Nazionale “Zecchino d’Oro ed Erickson per la Scuola” partecipando al concorso “La musica può” e gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il progetto, che ha visto coinvolti i giovani alunni, ha approfondito la questione ambientale legata al cambiamento climatico in maniera creativa e alternativa. Partendo dal testo della canzone “Ci vorrebbe un ventaglio” e utilizzando la tecnica del Cavierdage, i bambini hanno ideato alcune poesie per fare un focus sulla crisi ambientale che caratterizza il nostro tempo e sul suo impatto sulla vita del pianeta. Le classi quinte di Cartiere hanno potuto trascorrere una mattinata all’insegna della musica e dell’allegria, insieme al simpatico e talentuoso cantautore Nartico, membro dello staff dello Zecchino d’Oro; la classe vincitrice ha poi ricevuto il prestigioso premio alla presenza della dirigente scolastica Angela Codignoni e del professor Giordano Palazzari. "Ancora una volta la musica è riuscita a divertire ed educare veicolando valori preziosi come l’amore per la terra, la collaborazione e l’accoglienza – il commento della dirigenza – È stata una mattinata di contagiosa allegria, ma soprattutto di meritato riconoscimento all’impegno quotidiano dei docenti che, insieme ai loro giovani allievi, riescono ad ideare e costruire percorsi formativi di grande valore".