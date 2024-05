’Zangarelli’, la carica dei mille. Il concorso premia l’Altotevere

Più di mille studenti di 40 scuole provenienti da tutta Italia, per un totale di circa 270 performance e oltre 30 ore di musica in tre giorni: sono i numeri con cui si chiude la 25ma edizione del Concorso Musicale Nazionale Enrico Zangarelli con numeri sempre importanti e "qualità dei musicisti in continua crescita". Un successo portato avanti dalla scuola Alighieri-Pascoli, con l’intero Altotevere che ha fatto registrare il tutto esaurito per l’intera settimana. Durante la giornata conclusiva proclamazione dei vincitori. Il primo premio assoluto di categoria (voto 100/100) è stato conquistato dalla Scuola secondaria di I grado ‘De Amicis – Dizonno’ di Triggiano (Ba), peraltro la formazione più numerosa con oltre 60 musicisti. Premio speciale in memoria del maestro Pietro Franceschini - per la migliore orchestra -all’I.c. di Manerbio (Bs) e alla formazione di flautisti del ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia. Vengono dall’Umbria e un po’ da ogni parte d’Italia i vincitori delle varie categorie. Tra i premiati per le nella sezione ‘solisti di pianoforte’ primo premio Matteo Fratini (Alighieri Pascoli), Nicolò Mosca (I.c. Hack di Ancona) e Mikhael Mazzieri (Soprani di Castelfidardo). Tra i solisti di chitarra vincono Gabriele Fiorelli (Morlacchi di Perugia) e Sophia Sergenti (Bonfigli di Corciano). Fiati solisti: Maria Pacchioni (tromba) dell’I.c. Umbertide-Montone-Pietralunga, Filippo Conti (sax) del Mercantini di Fossombrone e Pietro Frangiamone (sax) dell’Istituto Bosco’ di Campobello di Licata (Ag). Tra gli ‘archi solisti’ vittorie per Giulio Giuseppe Maria Nardelli (violino) della Mastro Nelli di Gubbio, Davide Jamil Alhuraish (violino) del Bonfigli di Corciano ed Elena Zambelli (violoncello) del Cesalpino di Arezzo. Per ‘piano a 4 mani’ l’unico 100/100 è andato ad Andrea Filippini e Chiara Maria Ramaioli (I.c. di Manerbio, Bs). Nel ‘duo con qualsiasi strumento’ punteggio pieno per Tommaso Baldoni (batteria) e Sophia Sergenti (chitarra) dell’Hack di Ancona e per Andrea Bavella e Giosuè Banelli dell’Alighieri-Pascoli. ‘Dal trio al quintetto’ successo per Claudia Battista, Davide Camasta, Giuliano Demonte, Gabriel Difronzo e Giacomo Marchiona (percussioni) del San Domenico Savio- Montalcini’ di Capurso (Ba). Passando ai Licei musicali primo premio nella ‘sezione Canto’ va a Margherita Tiezzi (‘Petrarca’ di Arezzo) mentre nella ‘Musica da camera’ quintetto di percussioni pergensamble del liceo di Siracusa. Nel ‘Piano triennio’ vince Luna Suzuki (Mariotti di Perugia) e tra le ‘Corde’ trionfano Pietro Castellani (violino), sempre del ‘Mariotti’, e Beatrice Chiavacci del ‘Canova’ di Forlì.