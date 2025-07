Vuscom, 2024 positivo. Utile in aumento del 22%: "Frutto di impegno collettivo"

Nonostante una congiuntura geopolitica non certo favorevole, Vuscom cresce. La società pubblica che lavora come fornitore di gas naturale ed energia elettrica, all’indomani dell’assemblea dei soci del 25 giugno scorso, ha presentato il bilancio di esercizio 2024, dove si mettono in evidenza tutte performance positive. Cresce il valore della produzione, oltre 33 milioni e quindi in crescita del 5 per cento. Il risultato operativo sale dell’1,87 e l’utile netto è di 1.800.281 euro, +22%.

Soddisfatta la presidente della società, Valentina Sabatini: "Il raggiungimento di questi risultati è il frutto di un impegno collettivo e sinergico, che coinvolge tutte le professionalità presenti in azienda. In particolare, desidero ringraziare l’area commodity per la gestione del mercato, il marketing per l’attività di rebranding e l’Area servizi per l’internalizzazione del front e back office".

Tra i numeri: il personale impiegato è salito a 22 unità contro le 12 del 2024. Come impegni del 2025, gli obiettivi sono il riposizionamento del brand in ottica green rafforzando l’impegno per la sostenibilità ambientale, promuovendo comportamenti virtuosi e soluzioni innovative. Per il 2025 si vuole creare valore per clienti, dipendenti, partner, enti locali integrando performance economica, impatto sociale e rispetto ambientale. Terzo obiettivo è il consolidamento della relazione con i clienti. In ultimo, l’espansione e il potenziamento dei canali digitali con strumenti per facilitare gestione delle forniture e comunicazione con i clienti.