“Vivi Spoleto“ valorizza la città. Costituita la nuova associazione

Si chiama “Vivi Spoleto“ ed avrà il compito di promuovere la città su ogni fronte. Nella sede della Confcommercio, si è costituita una nuova associazione, che nel suo statuto ha come scopo e come obiettivi la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, la salvaguardia, il miglioramento dell’ambiente e la gestione dell’attività sportive dilettantistiche e non. La nuova associazione è nata dalla volontà di alcuni imprenditori e commercianti e collaborerà con l’amministrazione comunale e con le maggiori associazioni di categoria della città, Confcommercio, Fipe, ConSpoleto e tutti quei soggetti e liberi cittadini che vorranno offrire il loro contributo per la realizzazione di eventi a favore dello sviluppo della città. L’idea nasce dopo l’esperienza del Giro d’Italia, quando fu costituito un Comitato per l’organizzazione degli eventi collaterale alla corsa ciclistica. Un’esperienza decisamente positiva che trovò anche il favore di molti imprenditori pronti a sponsorizzare le varie iniziative. Tra i membri di quel Comitato c’era anche il presidente dell’assemblea, Massimo Parmegiani, che al momento della costituzione dell’associazione ha illustrato l’atto costitutivo e di seguito le strategie da seguire con gli obiettivi da raggiungere. I soci hanno nominato presidente Paolo Martellini, vice Massimo Parmegiani, segretario Leonello Spitella (già presidente di Confcommercio Spoleto) e tesorirere Paolo Forti. I soci fondatori sono Paolo Martellini, Massimo Parmegiani, Leonello Spitella, Paolo Forti, Pierluigi Orazi, Giampaolo Emili, Alessandro Musci, Tiziana Cretoni, Giuliana Tomassini, Lara Cedroni, Gherda Girolamo Quondam, Maria Chiara Bocci, Piergiorgio Conti e Luca Ministrini. Come ha dichiarato il neo presidente, eletto nell’assemblea, Paolo Martellini ," Il nostro obiettivo è quello di metterci a disposizione della città e dell’amministrazione comunale, per favorire l’organizzazione di qualsiasi evento che possa dare visibilità al nostro territorio nei vari periodi dell’anno". "Abbiamo già messo in cantiere alcune novità per le prossime festività natalizie, che già sono al vaglio del Comune mentre altre verranno illustrate nei primi mesi dell’anno", aggiunge. Il programma delle feste di Natale e Capodanno è particolarmente ricco di iniziative innovative e già nei prossimi giorni l’associazione fornirà un’anticipazione di quelle più rilevanti che interesseranno varie zone della città .