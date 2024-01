Visite guidate e performance alla Torre del Cassero. Si amplia l’offerta culturale dopo il riallestimento

Visite guidate e concerti per ridare piena visibilità e rilancio a un tesoro della città fresco di riapertura: è la Torre del Cassero di Porta Sant’Angelo (nella foto) , l’imponente e maestosa struttura medievale che da poco più di un mese ha riaperto le sue porte con un nuovo allestimento e una nuova gestione, affidata – tramite un partenariato pubblico-privato – ad Ats (formata dall’associazione Arte e Musica nelle Terre del Perugino e dalla fondazione Collezione Bernardini). Ricco di percorsi interattivi, postazioni di realtà virtuale, video e angoli dedicati al Perugino e a Braccio Fortebraccio, il Cassero propone anche una bella offerta culturale, con numerosi appuntamenti già in questa prima settimana dell’anno. E così oggi pomeriggio alle 15.30 e giovedì mattina alle 10.30 sono in programma visite guidate alla Torre del Cassero e a San Benedetto dei Condotti, meravigliosa chiesa a pochi metri di distanza dove sono esposti gli antichi strumenti musicali originali. Ingresso a 15 euro. Domani alle 21 alla Torre del Cassero c’è un concerto “Flutes Joyeuses“ con il Quartetto Takademy formato dalle flautiste Alice Morosi, Francesca Panzolini, Angelica Pagliaccia e Asia Martoccia. E venerdì 5, sempre alle 21, nuovo concerto “La musica in dialogo”, per due viole, con Fabrizio Lepri e Teresa Peruzzi. L’ingressi ai concerti costa 10 euro, per tutti gli appuntamenti le informazioni e le prenotazioni vanno fatte al 371.6939675 e alla mail: [email protected].

La Torre del Cassero si può visitare il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: un viaggio nella storia tra musica, percorsi interattivi e realtà virtuale fino alla spettacolare terrazza panoramica.

Sofia Coletti