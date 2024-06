Visioninmusica. C’è Strong a Terni

Un concerto dal ritmo swing che reinterpreta brani di grandi icone della musica mondiale. Arriva per la prima volta all’Anfiteatro Romano, Anthony Strong (nella foto), raffinato cantante londinese che in quindici anni di attività ha saputo coinvolgere un pubblico eterogeneo, con centinaia di esibizioni dal vivo e un repertorio dai molteplici filoni. La stessa varietà di generi animerà il concerto in scena domani alle 21 dove Strong si esibirà con la Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti, in una performance costruita ad hoc per Visioninmusica. “Da Cole Porter a Frank Sinatra“ è il titolo del concerto: si comincia con le atmosfere di Broadway e Hollywood, con brani nati per musical o film che sono diventati standard a pieno titolo, con vita autonoma. Si andrà sulla scia di Frank Sinatra, Nat King Cole e Tony Bennett, per arrivare all’r&b di Ray Charles e Stevie Wonder. Non mancheranno infine le composizioni originali, che segnano il percorso compositivo di Strong, accanto a quello di arrangiatore e performer. Biglietti a 5 euro, in vendita sul sito Vivaticket.it.